Massagraf met 42 lichamen ontdekt in Libische havenstad Sirte

In de Libische stad Sirte is een massagraf met 42 onbekende lichamen ontdekt. Dat heeft de Libische overheidsdienst die belast is met de opsporing van verdwenen personen zondag meegedeeld. Sirte, zo’n 450 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli, is een voormalig bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat.

Op basis van informatie over een mogelijk massagraf op de vroegere site van een school in Sirte ontdekten teams van de dienst “42 niet-geïdentificeerde lichamen”. “Er zijn stalen van de botten genomen om DNA-analyses uit te voeren, in coördinatie met het bureau voor gerechtelijke geneeskunde”, aldus de dienst.

Het is niet de eerste keer dat in Sirte een massagraf wordt ontdekt. De stad was in 2015 een machtsbasis geworden van IS en pas eind 2016 konden regeringstroepen de stad heroveren. De maandenlange gevechten hadden de stad wel tot een ruïne herschapen. De meeste jihadisten trokken zich terug in de woestijn.

In oktober 2017 vond men de lichamen van 21 Koptische christenen die in 2015 door IS gedood waren. Een jaar later stootte men op een graf met 110 lichamen van IS-strijders en in december van 2018 kondigden de autoriteiten de ontdekking van de stoffelijke resten van 34 Ethiopiërs aan. Ook zij waren in 2015 omgebracht door IS. Eind augustus van dit jaar werden nog twee graven met zeven en acht lichamen ontdekt op de binnenplaats van een ziekenhuis in Sirte.

Libië verkeert in chaos sinds de val van het regime van dictator Moammar al-Kadhafi in 2011. Er zijn twee rivaliserende regeringen, één in Tripoli en één in Tobroek, en het land gaat gebukt onder het geweld van verscheidene gewapende milities en buitenlandse huurlingen.

