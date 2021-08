Maskers van de taliban vallen snel af: politiechef geëxecuteerd, wanhopige ouders geven baby uit handen en vrouwelijke nieuwsankers mogen niet meer op tv

De taliban 2.0? Vergeet alle mooie praatjes. Van het zogezegde opgesmukte imago blijft na amper een paar dagen niets meer overeind. Ver weg van de camera’s begaan strijders in Afghanistan dezelfde wreedheden als voorheen. Zo werd een Afghaanse politiechef geblinddoekt geëxecuteerd, kregen burgers slaag omdat ze met de nationale vlag zwaaiden en mogen vrouwelijke nieuwsankers niet meer op tv verschijnen. Op beelden is zelfs te zien hoe wanhopige ouders hun baby uit handen geven om het een leven onder taliban-bewind te besparen.

Generaal Haji Mullah Achakzai stond bekend als gezworen vijand van de taliban. Hij bestreed de rebellengroepering jarenlang in de provincie Badghis, maar nu bekoopt hij die dappere ingesteldheid met zijn leven. Beelden van zijn executie, waarin hij vastgebonden en geblinddoekt te zien is, werden verspreid via sociale media.

Volledig scherm Afghanen schuilen voor geweerschoten op straat. © RAHMATULLAH SHAHRYAR VIA REUTERS

Gisteren trok een menigte in Kaboel de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de taliban. Een symbolische datum, want exact 102 jaar geleden riep Afghanistan de onafhankelijkheid uit. Opvallend: het waren de vrouwen die met nationale vlaggen het voortouw namen bij het protest. De talibanstrijders schrikten hen echter af met geweerschoten en ranselden de hevigste betogers af met een stok.

Volledig scherm Protest in Kaboel gisteren, onder leiding van enkele vrouwen. © AFP

Tv-presentatrices en vrouwelijke nieuwsankers die naar hun werkplek trokken, kregen dan weer te horen dat ze onmiddellijk naar huis moesten terugkeren. “Ze zeiden mij dat ik nooit meer hoefde terug te komen”, vertelt Mursal Amiri. “Ik werd ook uitgescholden omdat ik make-up droeg. Elke vrouw die er was, moest meteen het gebouw verlaten. Toen ik later naar tv keek, waande ik me in de moskee. Bebaarde mannen hadden het enkel maar over religie en de sharia.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Shabnam Dawran kreeg een werkverbod. De Afghaanse presentratrice smeekte de internationale gemeenschap in een video om hulp. “Als de wereld mij hoort, help ons dan alstublieft. Onze levens zijn in gevaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De gruwelverhalen volgen elkaar nu in sneltempo op. Volgens Amnesty International werden zes Hazaramannen doodgeschoten nadat talibanstrijders vorige maand de controle over de provincie Ghazni veroverden. Drie anderen werden gemarteld tot de dood volgde.

Volledig scherm © EPA

De Hazara’s zijn een etnische groep die hoofdzakelijk in het centrale berggebied wonen. In Afghanistan worden ze gediscrimineerd vanwege hun geloof en uiterlijke kenmerken. Toen de taliban in 1996 de macht overnamen, kwam het tot massamoorden.

Volledig scherm © EPA

De extremisten gaan in sommige buurten van huis tot huis om mensen op hun zwarte lijst terug te vinden. Vooral academici, activisten en mensenrechtenverdedigers worden geviseerd, maar ook ambtenaren, tolken en personeelsleden die samenwerkten met westerse mogendheden lopen gevaar.

Volledig scherm © via REUTERS

Ook een journalist van de Duitse nieuwszender ‘Deutsche Welle’ wordt intensief gezocht. Als vergelding werd een van zijn familieleden doodgeschoten, een tweede slachtoffer raakte zwaargewond. Enkele andere aanwezigen konden slechts op het nippertje vluchten.

Volledig scherm © AP

Op de luchthaven van Kaboel blijft de situatie intussen bijzonder chaotisch. Onder meer een veertienjarig meisje werd vertrappeld, nadat er plots geweerschoten klonken en paniek uitbrak. Ook vandaag werden opnieuw vrouwen en kinderen onder de voet gelopen.

Op beelden op sociale media is te zien hoe wanhopige ouders hun baby aan de luchthaven van Kaboel uit handen geven om het een leven onder taliban-bewind te besparen. “Er heerste paniek aan de rand van het vliegveld”, vertelde een getuige aan het Duitse Bild. “Mensen werden onder de voet gelopen. De vader gaf eerst zijn kind af en hielp dan zijn gewonde vrouw die op de grond lag. Een woordvoerder van de Amerikaanse mariniers bevestigde dat de baby is overgebracht naar een medische post op het terrein.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toen de Belgische vlucht vandaag landde zouden er knallen gehoord zijn, met nieuwe doden tot gevolg. Sommige vrouwen zijn zelfs zo wanhopig dat ze hun baby’s over de prikkeldraad gooien, in de hoop hen op die manier een beter leven te bezorgen.

Volledig scherm © via REUTERS