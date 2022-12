Marokkaanse spion ‘M118’ speelt centrale rol in corruptieschandaal Europees Parlement

Een Marokkaanse spion met codenaam ‘M118' speelt een centrale rol in het corruptieschandaal rond Qatar en Marokko in het Europees Parlement. Dat schrijven de kranten ‘Le Soir’ en ‘La Repubblica’, die al sinds de start van het gerechtelijk onderzoek bijzonder goed geïnformeerd zijn. De spion zou in verbinding staan met ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, een andere spilfiguur in de corruptiezaak.

De spion met codenaam ‘M118' zou al geruime tijd bekend zijn bij de Europese inlichtingendiensten. Hij raakte al eens betrokken bij een corruptiezaak toen in 2016 - in volle terreurcrisis - in de Parijse luchthaven Orly door een politieagent ‘gevoelige’ documenten met informatie over geradicaliseerde personen werden gestolen om ze aan Marokko te bezorgen. Daarbij was toen ook sprake van betaalde reizen en omkoping met zo’n 17.000 euro.

Volgens ‘Le Soir’ en ‘La Repubblica’ duikt de naam van spion ook op in het onderzoek naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko is betrokken, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Mohammed B. of ‘M118' zou een van de schakels zijn tussen ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en de Marokkaanse geheime dienst DGED. Pier Antonio Panzeri zit in ons land in de gevangenis nadat in zijn woning 700.000 euro in beslag werd genomen. Zijn vrouw en dochter zijn in Italië gearresteerd, omdat ze ook op de hoogte waren en actief meehielpen om het geld te verbergen.

Gelekte telegrammen

Het lijkt er ook op dat Panzeri zich al jarenlang liet beïnvloeden (en mogelijk betalen) door Marokko. In een databank met Marokkaanse diplomatieke telegrammen die in 2014 en 2015 door een hacker is gelekt, en die is ingekeken door ‘Politiko’, wordt Panzeri beschreven als een goede vriend van Marokko, een invloedrijke bondgenoot “in staat om het groeiende activisme van onze vijanden in Europa te bestrijden”

In het onderzoek naar Qatargate is alvast sprake van giften die Panzeri heeft ontvangen via Abderrahim Atmoun, de Marokkaanse ambassadeur in Warschau (Polen). Volgens ‘La Repubblica’ stuurde spion Mohammed B. (of ‘M118') samen met Abderrahim Atmoun de groep rond Panzeri aan.

Eva Kaili

In hetzelfde corruptieonderzoek blijft ook Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer besliste afgelopen donderdag om haar aanhouding te verlengen.

