Marktkramers missen hun babbeltjes (en hun centen): “Ons hart bloedt, maar we komen terug”

Fien Tondeleir

05 mei 2020

Ze noemen zichzelf de doelgroep die de laatste weken helemaal vergeten is. Nochtans is het ook voor hen ploeteren om boven water te blijven. Wanneer de marktkramers weer aan het werk kunnen, wordt hopelijk morgen duidelijk tijdens de Nationale Veiligheidsraad, maar één ding staat vast: ze komen terug. “Die babbeltjes missen we 't meest. Ons hart bloedt, maar onze passie blijft.”