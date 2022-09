Mark Zuckerberg verloor dit jaar al meer dan de helft van zijn fortuin

Bloedrode beursdag. “Apple verliest in één klap 154 miljard dollar in beurswaar­de”: onze geldexpert geeft advies

De technologiebeurs Nasdaq kleurde dinsdag bloedrood, met een enorme waardedaling van een aantal toonaangevende bedrijven tot gevolg. Apple, dat de kroon spande, werd op één dag zelfs 154 miljard dollar minder waard. Hoewel er gisteren een kleine remonte was, zitten de techaandelen nog in het slop. Onze geldexpert Pascal Paepen bespreekt de belangrijkste spelers en legt uit wat we mogen verwachten.

15 september