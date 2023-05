Mark Coucke breidt imperium uit met luxehotel aan Costa del Sol

De keten van luxehotels OKU, die voor de helft van ondernemer Marc Coucke is, opent volgend jaar een nieuw hotel in Spanje, aan de Costa del Sol. Dat schrijft ‘De Tijd’. De keten OKU bezit ook al twee andere hotels, op het Spaanse Ibiza en op het eiland Kos in Griekenland.

Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, kocht midden vorig jaar de helft van de aandelen van de OKU-groep. Zo kwam hij in één klap in het bezit van twee vijfsterrenhotels, op het Griekse Kos en in Ibiza.

In Sotogrande in het zuiden van Andalusië, iets boven Gibraltar, staat nu een derde hotel in de steigers, schrijft ‘De Tijd’. Volgens de zakenkrant is het plan om dat in de zomer van 2024 te openen. Coucke en de OKU-groep zouden op termijn vijftien hotels willen openen, zowel in als buiten Europa.

Coucke en Alychlo hebben naast de OKU-hotels ook belangen in tal van andere hotels, waaronder het vijfsterrenhotel Le Sanglier in Durbuy en het iconische La Réserve in Knokke.

KIJK. Coucke kocht eerder hotels in Ibiza en op het Griekse eiland Kos:

Het derde OKU-hotel komt in Sotogrande aan de Costa del Sol, iets boven Gibraltar:

