Marc Coucke wil 50 miljoen euro investeren in groente- en fruitbedrijf

Brugge/Beernem “Marc Coucke gaf een vuistje en de deal was beklonken”: halen we straks allemaal plantento­ren van vroegere Hertog Jan-tuin­man David (33) in huis?

9:00 Uniek in de Benelux, maar een vertrouwd zicht in de States: torens van planten, bloemen en kruiden, die op terrassen, in scholen of luchthavens staan. David van Steenkiste (33), jarenlang beheerder van de pluktuin bij driesterrenzaak Hertog Jan, wil ze nu hier lanceren. “Zo’n moestuin op één tegel groot is ideaal voor de horeca." En zelfs Marc Coucke investeert erin. “Er staat al een eerste plantentoren in zijn tuin.”