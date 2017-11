Manafort biedt miljoenen om van huisarrest af te geraken lva

Bron: ANP, The Hill, The Washington Post 0 AFP Paul Manafort verlaat na de hoorzitting de rechtbank in Washington op 2 november. Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft gisteren voor de rechtbank onroerende goederen en levensverzekeringen aangeboden ter waarde van 12 miljoen dollar (10,3 miljoen euro) om van zijn huisarrest af te geraken.

In het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar Russische inmenging in Trumps verkiezingscampagne in 2016 zijn Manafort en diens zakenpartner Richard Gates de eersten die zijn gedagvaard. De dagvaarding bevat beschuldigingen over een complot tegen de VS, valse getuigenissen en het witwassen van geld. De in totaal 12 aanklachten hebben betrekking op de periode van 2006 tot nu.



Manafort wordt onder andere aangeklaagd naar aanleiding van lobbyactiviteiten in Oekraïne waarbij hij Russische belangen zou verdedigen. Daarmee zou hij tientallen miljoenen hebben verdiend, waarvan hij zeker 18 miljoen dollar (15,5 miljoen euro) zou hebben witgewassen.



Manafort en Gates pleitten afgelopen maandag 'niet schuldig' op de aanklachten bij hun voorgeleiding voor een federale rechtbank in Washington. Sinds die dag staat Manafort onder huisarrest.

AFP Richard Gates

Trump: "Als Mueller alles eerlijk doet, zal hij zien dat ik onschuldig ben"

Op vrijdag zei Trump nog in een interview dat hij zal worden vrijgepleit van enige betrokkenheid bij de inmenging van Rusland in de verkiezingen op voorwaarde dat Mueller het onderzoek eerlijk uitvoert.



"Ik hoop dat hij alles eerlijk behandelt en als dat zo is, ga ik heel blij zijn, want als we het over 'onschuldig' hebben, ik ben echt niet betrokken bij enige vorm van collusie met Rusland, geloof me, dat is het laatste waarbij ik betrokken ben", aldus Trump.



Hij zei verder dat hij Manafort had aangenomen op aanraden van een vriend en succesvolle zakenman. Op de vraag waarom Trump hem heeft ontslagen, antwoordde hij: "Ik denk dat we op een bepaald moment iets hebben vernomen dat hij op een of andere manier te maken had met bepaalde naties, ik weet eigenlijk niet meer wat het precies was."



Gisteren liet een van Trumps advocaten ook weten dat ze zullen ingrijpen wanneer speciaal aanklager Mueller het bereik van zijn onderzoek zal uitbreiden naar vastgoeddeals die Trump heeft gesloten in de hoedanigheid van zakenman voor de Trump Organization.

AFP Speciaal aanklager Robert Mueller