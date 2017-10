Man vuurt vanuit auto op voetgangers in New York, zeker één dode LB

Bron: NYPost 0 Twitter Vannamiddag viel één dode en zijn vijf anderen gewond geraakt toen een man vanuit een wagen op hen vuurde in Manhattan, New York. Dat bevestigt de politie. De schietpartij vond plaats op de hoek van West Street en Chambers Street. De dader is door de politie aangehouden. Volgens bronnen op sociale media is er nog een schutter actief. Bijna gelijktiidig en niet ver daarvandaan reed een lichte vrachtwagen mensen aan. Ook daarbij viel een dode. Beide incidenten zouden volgens de politie verband houden met elkaar.

"Een ooggetuige zei dat een taxichauffeur het vuur opende", schrijft iemand op Twitter. Op een video is te zien hoe twee mensen op straat liggen.



Er is ook sprake van een man die met een lichte bestelwagen voetgangers en fietsers heeft aangereden. Dat gebeurde bijna gelijktijdig vlak bij de plek van de schietpartij, bij Hudson Street en Chambers Street. Daarbij raakten zeker vijf mensen gewond, meldt nieuwszender PIX11. Mensen in de buurt meldden op sociale media dat ze verschillende schoten hebben gehoord.

"Er was een verkeersongeluk, hij kwam uit één van de auto's. Hij had twee geweren. Hij liep rond op Chambers Street en iemand begon hem achterna te lopen", getuigt de 14-jarige Laith Bahlouli tegenover New York Post. "Ik heb vier of zes schoten gehoord, en toen begon iedereen te rennen".

