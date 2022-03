Man uit Californië smokkelde 1700 reptielen de VS binnen in broekzak en ondergoed

Op 25 februari slaagde de politie er dan toch in de man te vatten in de stad San Ysidro op de Amerikaans-Mexicaanse grens. Op dat moment had Perez zo’n 60 reptielen in kleine zakjes verborgen in zijn jas, broekzakken en in zijn onderbroek. Onder de reptielen waren drie dwerg boa constrictors, een valse kattenoogslang, een papegaaislang en vier kegelhoofdhagedissen. Perez verklaarde eerst dat het zijn huisdieren waren. De politie liet zich niet om de tuin leiden en sloeg de man in de boeien.