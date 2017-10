Man rijdt met vrachtwagen in op mensen in New York: minstens 8 doden LB

Bron: NYPost, NYTimes, Reuters, BBC 16 REUTERS De politie van New York zegt dat er acht doden en een tiental gewonden zijn gevallen na een incident met een vrachtwagen. De vrachtwagen reed voetgangers en fietsers aan op een fietspad. De politie behandelt de zaak als een terreurdaad, de bestuurder zou bij het verlaten van zijn voertuig 'allah akbar' hebben geroepen. Hij zwaaide met wat achteraf nepwapens bleken te zijn en werd door de politie neergeschoten en aangehouden. Het FBI, de burgemeester van New York en de gouverneur van de staat New York zijn ter plekke.

De dader is een 29-jarige man van wie de identiteit voorlopig niet bekend wordt gemaakt. Hij reed kort na 15 uur plaatselijke tijd met hoge snelheid in een gehuurde pick-uptruck in op fietsers en voetgangers. Volgens een politiecommissaris botste de dader eerst tegen een schoolbus, waarbij vier gewonden vielen. Twee van hen zijn kinderen. Er werden in totaal elf mensen met ernstige, maar niet-levensbedreigende, verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens gouverneur Andrew Cuomo handelde de man alleen. Hij riep de inwoners op niet in angst te gaan leven. "Leef je leven, laat terroristen jullie niet veranderen." Burgemeester Bill de Blasio sprak over een pijnlijke dag voor de stad.



Aanvankelijk verklaarde de politie dat er een melding was van minstens vijf mensen die waren neergeschoten bij een schietpartij in Tribeca, maar onderzoek wees uit dat de verwondingen van de vrachtwagen kwamen. Politiebronnen vertellen aan News 4 dat een vrachtwagen in de verkeerde richting op het fietspad reed en daarbij verschillende mensen verwondde. Die vrachtwagen botste vervolgens tegen de schoolbus. De bestuurder van de eerste vrachtwagen stapte uit met wat later nepwapens bleken te zijn. Hij werd door de politie neergeschoten en is aangehouden.



Er is inmiddels een video opgedoken waarop de dader zou te zien zijn.

Een ooggetuige verklaarde aan ABC dat hij een witte vrachtwagen aan hoge snelheid op het fietspad langs de West Side Highway zag rijden, vlak bij de middelbare school Stuyvesant. Hij zag hoe hij daarbij verscheidene mensen wegmaaide. De ooggetuige verklaarde ook negen tot tien schoten te hebben gehoord.



"Er was een verkeersongeluk, hij kwam uit één van de auto's. Hij had twee wapens. Hij liep rond op Chambers Street en iemand begon hem achterna te lopen", getuigt de 14-jarige Laith Bahlouli tegenover New York Post. "Ik heb vier of zes schoten gehoord, en toen begon iedereen te rennen".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter kort gereageerd op de vermoedelijke terreuraanval in Manhattan. "In NYC, lijkt alweer een aanval te zijn door een zeer zieke en gestoorde persoon. Autoriteiten volgen van nabij op. Niet in de U.S.A.! ", zo stuurde Trump via zijn favoriete communicatiekanaal de wereld in. Officiële communicatie via de persdienst van het Witte Huis kwam er nog niet. Amerikaanse media melden wel nog dat Trump en zijn stafchef John Kelly gebrieft zijn en continu op de hoogte worden gehouden over de feiten.

