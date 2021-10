Man overleden na verdrinking in Plopsaqua

Het slachtoffer kwam in levensgevaar in het zwembad waar een wildwaterbaan in uitmondt. Op bewakingsbeelden konden de speurders zien dat de man zwaaide, maar dat niemand hem zag. Daarna verdween hij onder water.



Het slachtoffer werd enkele minuten later gered. Daarop startte een reanimatie. Een Aalsterse politieagent deed zijn uiterste best om te helpen. “De jonge redder ging hulp halen, ik twijfelde intussen geen moment om mond-op-mondbeademing te geven. Even later kwam ook een verpleegster mij assisteren. Zij gaf hartmassage.” Na enkele minuten verschenen de redders weer op het toneel met zuurstof.



De vrouw van het slachtoffer diende klacht in. Er werd een proces-verbaal opgesteld tegen de inrichting en de redders omdat er “onvoldoende hulp zou verleend zijn aan een persoon in gevaar”. Er wordt een wetsarts aangesteld die de doodsoorzaak van de man moet vaststellen.