Man lag twee uur langer in vrieskou door verwarring rond huisnummers

02 maart 2018

10u40

De man die gisteren dood werd aangetroffen in een straat in Deurne, lag twee uur langer in de kou door een misverstand met huisnummers. Dat heeft de politie bevestigd.

Rond 4 uur 's ochtends kreeg de politie een oproep binnen dat er een persoon op straat lag ter hoogte van huisnummer 36 in de Diksmuidelaan. Ter plaatse troffen de hulpdiensten echter niets aan, zegt politiewoordvoerder Willem Migom van de lokale politiezone Antwerpen.

Omstreeks 6 uur liep een gelijkaardige oproep binnen. Een politiepatrouille trof toen het slachtoffer meer dan een kilometer verder aan ter hoogte van huisnummer 336 in dezelfde straat.

De verwarring was ontstaan omdat de eerste drie van het huisnummer was afgevallen en er dus enkel 36 zichtbaar was, in plaats van 336. Het is niet duidelijk of de eigenaar wordt vervolgd omdat het volledige huisnummer niet leesbaar is.

De man die op straat werd aangetroffen is een 57-jarige Roemeen. Hulpdiensten gingen ter plaatse, maar konden enkel zijn dood vaststellen. Mogelijk is de man doodgevroren. Een autopsie moet nu aantonen of de vijftiger al overleden was toen de oproepen binnenliepen. Er wordt ook onderzocht of de man al dan niet dakloos was.