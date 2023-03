Man koopt “crackbabyhond” met gekke lach, blijkt hyena te zijn

De man wilde graag een puppy en reageerde op een online bericht van een fokker die een American Bully wilde verkopen. In een post van 2 minuten legt de TikTokker uit hoe hij op slag verliefd werd op foto’s van de ouders van de hond en een aanbetaling deed om de pup te kunnen krijgen. Toen het tijd was om zijn nieuwe beste vriend te ontmoeten, merkte hij iets vreemds op aan de hond en vroeg hij de verkoper: “Heb je de oren geknipt of zoiets? Weet je zeker dat het een hond is?”. De verkoper speelde naar verluidt terughoudend en ging verder met het tonen van de ouders, die geen gelijkenis vertoonden met hun vermeende pup. De fokker was vastbesloten om de verkoop af te ronden en wilde de bezorgdheid van de koper weg te nemen door te zeggen dat de hond “die fase zal overwinnen, het is een pestkop”.

I just found out my bully is a hyena 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️😂😂😂😂😂

“Ik was zo bang, ik vroeg me af waar hij in godsnaam om lacht, en niet zomaar een lach van een dier. Het was menselijk.” De man imiteert de lach van de hond in de video, wat klinkt zoals een hyena. De hyena-achtige hond “lachte één keer en beet me in mijn been, zo hard als de hel, man”, zegt hij. “Ik wist niet dat honden crackbaby’s hadden. Dit is precies hoe een crackbabyhond eruit zou zien.”