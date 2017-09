Man hoeft niet levenslang naar cel voor moord op zoon (19): jongen was geadopteerd Koen Van De Sype

07u44

Bron: Il Fatto Quotidiano, Messaggero Veneto 0 Twitter De dader wordt weggeleid. Een Italiaanse man die tot levenslang werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn 19-jarige zoon, krijgt een nieuw proces. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De reden is dat het slachtoffer geadopteerd was en bloedverwantschap een verzwarende omstandigheid is in de Italiaanse wetgeving.

Andrea Talpis (57) had eigenlijk zijn vrouw Elisaveta (42) in het vizier toen de moord gebeurde, op 26 november 2013 in Remanzacco. De man was om half vijf ’s morgens dronken thuisgekomen en was beginnen te ruziën met zijn vrouw. Hij had een keukenmes genomen en stak de vrouw in de borst.

Hun zoon kwam echter tussenbeide om zijn zwaargewonde moeder te verdedigen. Maar toen Ion probeerde om zijn vader te ontwapenen, kreeg ook hij het mes in zijn lichaam. De jongeman overleefde dat niet. Na de feiten belde de man de hulpdiensten en zei: “Ik heb mijn zoon vermoord. Het is de schuld van mijn vrouw.”

Bloedverwantschap

De dader werd in januari 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord met voorbedachten rade op zijn zoon en poging tot moord op zijn vrouw. Maar volgens het Italiaanse Hof van Cassatie zou dat niet terecht geweest zijn. Volgens het Burgerlijk Wetboek in Italië is een biologische zoon gelijk aan een geadopteerde, maar niet volgens het strafrecht. Daarin is een bloedverwantschap tussen dader en slachtoffer een verzwarende omstandigheid en die zou er in deze zaak dus niet geweest zijn. De basis waarop de veroordeling steunde, was op die manier niet correct.

Schadevergoeding

Het proces zal nu overgedaan moeten worden. Dat zal in april volgend jaar gebeuren. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had in mei al geoordeeld dat de Italiaanse overheid de moeder 40.000 euro schadevergoeding moest betalen omdat het de vrouw en haar zoon niet afdoende had beschermd tegen de man, die een geschiedenis van geweldplegingen had. Zo sloeg hij de vrouw en dwong hij haar om seks te hebben met zijn vrienden. Ze stapte naar de politie, maar zonder resultaat.

Uccide il figlio adottivo ma la Cassazione annulla l'ergastolo, l'avvocato: "Applicata la norma" (Messaggero Veneto) https://t.co/Nj51w7XTxq pic.twitter.com/06aEOp2U7y — informazione interno (@infoitinterno) 29 september 2017