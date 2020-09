Maltese minister wisselde honderden WhatsApp-berichten uit met hoofdverdachte in zaak vermoorde journaliste ANA

08 september 2020

14u22

Bron: BELGA 0 Edward Zammit Lewis, de minister van Justitie van Malta, wisselde tussen januari en oktober 2019 zo’n 700 berichten via WhatsApp uit met Yorgen Fenech, de man die ervan beschuldigd wordt het brein te zijn achter de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, dat meldt de krant ‘Times of Malta’.

Yorgen Fenech, een zakentycoon, werd in november 2019 gearresteerd en aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan de moord op Daphne Caruana Galizia.

Toen Edward Zammit Lewis door de ‘Times of Malta’ om een reactie werd gevraagd over de onthulling dat hij berichten uitwisselde met de moordverdachte, ontkende de minister dat geenszins. Al voegde hij er wel aan toe dat hij het contact met Yorgen Fenech verbroken had "lang voor" diens arrestatie. In oktober dus.

Zammit Lewis zei in juli nog dat er "geen relatie" was tussen hen beiden, hoewel hij wel toegaf dat hij Fenech kende: "Het is een klein land, iedereen kent iedereen.” Zammit Lewis keerde in juli 2019 terug in de regering van Malta als minister van Gelijkheid. In januari 2020 werd hij minister van Justitie.

Ex-premier op de hoogte?

De WhatsApp-berichten maken deel uit van de gegevens die van de telefoon van Fenech werden gehaald. Ze komen wellicht volgende maand aan bod voor de rechtbank.

Fenech zei voorts aan de politie dat hij ook in een WhatsApp-groep zat met voormalig premier Joseph Muscat en diens stafchef Keith Schembri. Fenech beweert dat Schembri het brein achter de moord was en dat Muscat weet had van pogingen om dat toe te dekken. De twee mannen ontkennen deze beschuldigingen.

Caruana Galizia was een populaire blogster die uitgebreid over corruptie in de regering schreef. Ze werd in oktober 2017, ze was toen 53 jaar oud, vermoord met een autobom.

