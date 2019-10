Make Belgium Great Again Gesponsorde inhoud Makkelijk én bij-vriendelijk: heb jij al een wilde tuin? Aangeboden door Aveve

21 oktober 2019

08u00 0 De ene vindt het maar een chaotische wildernis, voor de ander is het een vrolijke plek boordevol leven. Feit is dat de wilde tuin steeds populairder wordt en dat is logisch: ze zijn mooi, makkelijk aan te leggen en ze vragen minder onderhoud dan de meeste andere tuinen. Bovendien blijkt het de gedroomde plek voor bijen, vlinders en andere dieren.

Go wild! Of toch niet…

Is die wilde tuin iets voor jou of val je toch meer voor netjes geordend, symmetrisch en georganiseerd?

Dit typeert een wilde tuin:

- Een mooie mix : een gemengde beplanting ofwel meerdere planten op dezelfde plek dus

- Heerlijke chaos : in een wilde tuin is er geen plaats voor symmetrie en structuur, maar krijgen planten en dieren vrijspel

- Een tikje exotisch : in de tuinmix hoort behalve inheemse planten ook groen uit andere werelddelen

- Bij-zondere plantjes : wild betekent dat je voor planten kiest die het leven van de bijen, vlinders, insecten en andere dieren beter maken

- Grillig, getand of gestroomlijnd : de vorm van bladeren en bloemen én de vruchten zijn belangrijker dan de kleur

De spelregels

First things first: zorg voor een goed beplantingsplan, de natuur doet de rest.

Een paar tips:

- Kies voor planten die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en ander dierenleven. Ga daarbij vooral voor inheemse planten , die zijn gewend aan onze omstandigheden. Ook planten die in de natuur op een soortgelijke manier leven als in je tuin, zijn de beste keuze.

- Gebruik zo weinig mogelijk (over)gecultiveerde planten, maar ga voor de oorspronkelijke botanische soorten .

- Zorg voor variatie in bladvorm, textuur en bloeiwijze.

- Let op de spreiding van de bloeitijd en de aantrekkelijkheid na de bloei (dus vorming van zaaddozen, bessen, vruchten…). Heel wat planten hebben een bijzonder blad en zijn ook zonder bloemen mooi.

- Alvast een paar onmisbare bloemen en planten om op je lijstje te zetten: longkruid, rozen, tulpen, vergeet-me-nietjes en kruipend zenegroen.

- Ben je zelf niet zo thuis in de plantenwereld, kan je ook kiezen voor een zadenmengsel bloemenweide . Deze bestaan uit een verschillende soorten bloemen waar bijen en vlinders dol op zijn.

Ook nog dit…

* Méér bloemen & planten

Zorg ervoor dat 2/3de van je tuin uit begroeiing bestaat, de rest kan uit gazon of bestrating bestaan.

* Natuurlijke match

Kies voor je bestrating voor materialen met een natuurlijke uitstraling, zoals grind of houtsnippers. Ook voor je terras negeer je maar beter beton, maar zijn hout of natuursteen een passende optie.

* Groene grens

Ook voor de afscheiding kies je voor natuurlijke materialen zoals steen of hout. Of misschien val je voor een groene erfafscheiding? Ga dan bijvoorbeeld voor buxus, laurierkers, taxus, beukenhaag, bamboe, coniferen…

* De details

Met wat water of een vuurplaats oogt die wilde tuin nog natuurlijker. En natuurlijk vergeet je het vogelhuisje en insectenhotel niet…

