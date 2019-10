Make Belgium Great Again Gesponsorde inhoud Make Belgium Great Again: Elke en Peter kregen een ‘bij-vriendelijke’ voortuin Aangeboden door Aveve

08u00 3 Frances Lefebure wil in haar programma Make Belgium Great Again niet alleen België van de ondergang redden, maar ook de bij. Met haar team toverde ze enkele kale voortuintjes in ‘bij’zondere straten om tot paradijsjes voor de zwaar bedreigde beestjes.

Het gaat niet goed met de bij: te weinig eten, te weinig plaats om te wonen en eitjes te leggen. In 2013 haalde maar liefst 34% van alle bijenvolken in Europa de lente niet. Een parasiet én het inperken van hun leefmilieu is de boosdoener. En er is werk aan de winkel, want Albert Einstein schreef ooit dat de mens nog maar vier jaar zou overleven als de bij zou uitsterven. Bijen bestuiven meer dan 75% van onze voedingsgewassen en zijn dus cruciaal voor het leven op onze planeet. Met een bij-vriendelijke tuin helpen we de bijen te overleven.

Wilde weldoener Frances stak daarom samen met het team van Make Belgium Great Again de handen uit de mouwen. Het gezin van Elke (38) en Peter (39) uit de Biekorfstraat in Aalst kon hun ogen niet geloven toen ze plots een perenboom, kruidenbakken vol lavendel en tijm en kleurrijke bloemen zagen in hun voortuin, die de dag ervoor nog kaal was.

Elke: “Mijn man en ik wilden volgend jaar eigenlijk onze voortuin aanleggen met stenen, maar dat gaan we nu zeker niet doen! (lacht) Ik droomde altijd al van een soort moestuin, en nu hebben we er eentje. Ik kan niet wachten om tijdens het koken tegen de kinderen te zeggen: ‘Haal eens wat tijm uit ons tuintje?’ De geur van lavendel is heerlijk. Je ruikt het al van aan de voordeur, dus elke ochtend en avond waan ik me een beetje in Zuid-Frankrijk. Het gelukkigst ben ik met onze perenboom, want we zijn allemaal gek op peren. Er hingen al piepkleine exemplaartjes aan. De kinderen zijn ook helemaal mee. “Als we de bijen niet verzorgen, zijn er geen groenten en fruit meer”, zei Joy (5). Toen ik haar vertelde dat er dan ook geen honing meer zou zijn, vond ze het nog erger. Ze lust dat heel graag omdat ik haar tutje als baby altijd in honing dopte. (lacht) Ik ben als kind in deze straat opgegroeid en vind het heerlijk dat ze nu zo veel groener is. Alle buren komen naar buiten en we gaan met z’n allen ons best doen om het zo ‘bij-vriendelijk’ mogelijk te houden. Alleen nog onze hond Cooper uitleggen dat hij z’n poot niet mag opheffen!”

Hoe maak je nu een bij-vriendelijke tuin?

Hoe kunnen de mensen van de Biekorfstraat, en iedereen met een hart voor bijen, hun tuin op een bij-vriendelijke manier onderhouden? Sam, plantenexpert van Aveve geeft raad:

“Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig. Voorzie voldoende nectarbronnen in je tuin om hen te helpen overleven. Ideaal voorzie je er verschillende soorten, omdat bijen houden van variatie: bomen, zoals kers, pruim, appel of peer, maar ook struiken. Vooral heesters die bessen vormen, zoals de liguster of de kruisbes, zijn een lekkernij voor bijen.

Plant verschillende bloembollen in het najaar, zoals bijvoorbeeld de krokus: vroege bloeiers en erg populair bij bijen en vlinders.

Elke en Peter kregen ook heel wat kruiden in hun voortuin, en net als bomen en struiken zijn die bloesems een heerlijk maal voor de bij. Je moet maar eens kijken hoeveel bijen er rond lavendel zoemen in de zomer: het is een echte bijenlokker. Veel onderhoud hebben die kruiden ook niet nodig. Zeker lavendel en tijm zijn simpel. Ze hebben weinig extra water en meststof nodig, enkel wat kalk op de bodem. Plant ze in een zonnige hoek van de tuin en geniet van al het leven.

Voorzie ook een plaatsje waar de bijen zich kunnen nestelen. Dit kan door middel van een groendak, dood hout, een zandhoop, of hang een mooi bijenhotel in de zon. Wist je trouwens dat sommige bijen overwinteren in uitgebloeide stengels? Haal daarom de stengels pas in het voorjaar weg, zo bescherm je ook nog eens je plant tegen de vorst.”

EEN BIJ-ZONDER BLOEMPJE

Bijen zijn verzot op lavendel en viooltjes. Profiteer daarom nu van de lavendel- en viooltjesactie in alle Aveve-winkels (10+2 gratis viooltjes; 10+2 gratis lavendel voor potmaat 9cm; 4+2 gratis lavendel voor potmaat 13cm).

Plant ze in je tuin, op je terras of op je balkon!

Meer info, www.avevewinkels.be/mbga