Mahdi tekent voor project om 250 vluchtelingen met kwetsbaar profiel naar België te laten overvliegen

De 100 Belgen Goedele Liekens: "Meisjes die fysiek lastigge­val­len worden op straat, dat is pas een pandemie!"

2021 was het voor Goedele Liekens het jaar waarin ze genas van huidkanker en ook het jaar waarin we een golf van seksueel geweld tegen vrouwen zagen. In een interview voor De 100 Belgen van 2021, waarin de HLN-lezers haar naar de 82ste plaats stemden, blikt ze terug. “Als er kanker bij je vastgesteld wordt, is het geloof in je lichaam weg. Je bent een hoopje niks.”

12:43