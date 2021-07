Mahdi na dreigement PS: “Met grote uitspraken komen we geen stap dichter, nu vermijden dat er mensen sterven”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt dat er geen collectieve regularisatie van de hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk zal komen. Wel zullen individuele dossiers “prioritair behandeld worden en zal er rekening worden gehouden met alle mogelijke humanitaire redenen” voor eventuele regularisatie. Dat de regering zou vallen over het dossier, zou Mahdi “minder belangrijk vinden dan dat er iemand komt te sterven: dat moeten we te allen prijze vermijden”, zo zei hij deze namiddag bij HLN Live.

In de Begijnhofkerk en aan de VUB en ULB zijn meer dan 400 mensen zonder papieren al meer dan twee maanden in hongerstaking om een collectieve regularisatie te bekomen. Sommigen zijn intussen ook in dorststaking gegaan. De situatie van sommigen is acuut. Zondagavond stuurde de federale regering ziekenwagens naar de kerk. Een vijftal mensen zouden in kritieke toestand verkeren en snel naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Als één van de hongerstakers één van de dagen komt te overlijden, dan zullen alle PS-excellenties uit de federale regering hun ontslag aanbieden. Dat zei PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne op het partijbureau van de PS maandagmorgen. Hij heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) en de andere vicepremiers daar naar eigen zeggen voor gewaarschuwd.

Volledig scherm PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. © Photo News Ook Ecolo zou naar verluidt hetzelfde dreigement geuit hebben. Covoorzitter Jean-Marc Nollet stuurde via Twitter een waarschuwing de wereld in. “Sommigen vragen naar de houding van de Ecolo-ministers. Onze daden zullen vanzelfsprekend volledig in overeenstemming zijn met onze woorden en dat hebben we gisteren aan de premier laten weten. We blijven aan meer dan dringende oplossingen werken, gezien de situatie”, luidde het.

“Géén collectieve regularisatie”

De PS vroeg zondag samen met andere regeringspartijen Groen en Ecolo al dat De Croo (Open Vld) de zaak in handen zou nemen in plaats van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Maar die blijft voet bij stuk houden. “Wat er met de regering gebeurt, is minder belangrijk dan wat er met die mensen gebeurt. We willen allemaal absoluut vermijden dat er iemand zou overlijden.”

Quote Een collectie­ve regularisa­tie kan niet, die lijn kan niet veranderen op basis van een hongersta­king. Dat principe houden we aan vanuit de regering. Sammy Mahdi

Van collectieve regularisatie zoals de hongerstakers vragen, kan geen sprake zijn, zei Mahdi bij HLN Live. "Er is sinds vorige week een neutrale zone waar iedereen terechtkan voor zijn dossier. Sinds vandaag is er een speciale gezant die beetje bij beetje het vertrouwen moet winnen. We zullen individuele dossiers van mensen prioritair behandelen, rekening houden met alle mogelijke humanitaire aspecten, om zo snel mogelijk met een beslissing te komen. Vroeger moesten mensen tot een jaar en meer wachten, dat is niet menselijk.”

“Met grote uitspraken komen we geen stap dichter”, aldus Mahdi nog over het dreigement van zijn PS-collega's in de regering. “Een collectieve regularisatie kan niet, die lijn kan niet veranderen op basis van een hongerstaking. Dat principe houden we aan vanuit de regering. Maar dat betekent niet dat er geen mensen tussen zitten die om humanitaire redenen geregulariseerd kunnen worden. Dat is nu de rol van de speciale gezant.”

Gedwongen opname

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens blijft erbij dat de hongerstaking beëindigd moet worden. “Op korte termijn telt maar één ding: doden vermijden door groepsdruk te doorbreken en door dringende medische interventie met desnoods gedwongen opname van wie in levensgevaar is. Medische hulp geven, ook aan zij die tot op heden weigerden.”



Voor Mahdi moeten medische teams kunnen ingrijpen “in het belang van de gezondheid van die persoon, als er bijvoorbeeld iemand buiten bewustzijn is. Medisch personeel is vaak ter plaatse en monitort de situatie dagelijks. Als het nodig is, zal er worden ingegrepen.”

“Onbegrijpelijk”

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem hamert er ook op dat het Rode Kruis toegang moet krijgen tot de hongerstakers in de Begijnhofkerk. “Het feit dat het Rode Kruis geen toegang krijgt tot de mensen in de Begijnhofkerk vind ik onbegrijpelijk en dat verontrust mij”, zegt hij. Verder doet Mahdi er volgens Van Peteghem alles aan om “binnen de wet” duurzame oplossingen te vinden. “Deze mensen verdienen duidelijkheid. Geen tijdelijke of valse hoop. Dat kunnen we enkel bieden wanneer we hun persoonlijke dossier kennen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Open Vld en MR vragen de PS het hoofd koel te houden, zeker “op een ogenblik dat Covid nog lang niet weg is en we net de grootste natuurramp meemaakten in 50 jaar tijd”, tweet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. "Aan politieke dreigementen hebben burgers niets.” Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “is een hongerstaking geen onderhandelingsmethode”. “Mensen verwachten verantwoordelijkheid van ons, geen opbod. We moeten ook aan oplossingen werken in de strijd tegen Covid en voor de slachtoffers van de overstromingen.”

Rousseau: “Regels niet aanpassen op basis van chantage”

CD&V, Open Vld en MR reageerden gisteren al weinig enthousiast op de demarche van hun linkse coalitiegenoten en discussieerden openlijk op Twitter. De jongerenafdelingen van CD&V en Open Vld vroegen zelfs dat De Croo dan ook maar het dossier van de sluiting van de kerncentrales moet overnemen van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Bij Vooruit zegt voorzitter Conner Rousseau in een interview met ‘Het Laatste Nieuws’ dat het ook voor zijn partij moeilijk is om “voor een bepaalde groep de regels aan te passen op basis van chantage”. Rousseau geeft dan ook toe dat de houding van beide socialistische partijen verschilt. “Zij kiezen ervoor om in de schijnwerpers een pleidooi te houden en wij kiezen ervoor om achter de schermen te werken aan oplossingen.”

Mahdi: “Uitgestoken hand”

Mahdi stelde vanmiddag Dirk Van den Bulck aan als speciaal gezant om de asielzoekers naar bestaande procedures te leiden. Het hoofd van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen moet dienen als een soort brugfiguur. Hij zal ter plaatse gaan en ook de neutrale zone bezoeken.

Met de aanstelling van Van den Bulck hoopt Mahdi de situatie te ontmijnen. Hongerstakers kunnen individueel hun dossier bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone. Er is ruimte om een vertrouwenspersoon mee te brengen en ook daar ter plaatse te overleggen. Dit is een uitgestoken hand om zicht te krijgen op hun specifieke situatie”, klinkt het.

Volgens de CD&V-staatssecretaris circuleren er veel onjuiste verhalen over de regularisatieprocedure. “Dit geldt slechts voor bepaalde nationaliteiten. In de neutrale zone zal correcte info gegeven worden. De overheid discrimineert niet en neemt elk dossier dat ingediend wordt ter harte. Wie een dossier tot regularisatie wil indienen kan dat ter plaatse doen. Normaal gezien moeten mensen daarvoor naar de diensten van de stad of de gemeente gaan”, legt Mahdi uit.

“Alle acties overwegen”

Lachaert zei deze ochtend op Radio 1 al dat de burgemeesters en lokale besturen maatregelen moeten overwegen om de hongerstaking van de sans-papiers in Brussel te stoppen en mensenlevens te redden. "Als er doden dreigen te vallen, dan moet men misschien verdere stappen ondernemen om die actie te ontbinden. Hier staan mensenlevens op het spel. Men moet alle acties overwegen", reageerde Lachaert.

Dringen gedwongen opnames zich op? "Ik denk dat op dit moment alles wordt geëvalueerd om die mensen zo snel mogelijk te helpen", stelde Lachaert. Hij wees erop dat ook de lokale besturen betrokken zijn. Voor de voorzitter van de Vlaamse liberalen is in ieder geval duidelijk dat men niet te lang meer kan wachten.

Collectieve regularisatie

Lachaert onderstreepte nogmaals dat van een collectieve regularisatie geen sprake kan zijn. Zijn partij blijft voluit de aanpak van Mahdi steunen. Dat zijn collega's van regeringspartners Ecolo, Groen en PS via sociale media opdrachten geven aan premier Alexander De Croo (Open Vld) noemt Lachaert "vrij ongezien".

Tegen de achtergrond van de coronacrisis en de natuurramp van vorige week zou het "onverantwoord zijn om een regeringscrisis uit te lokken over iets wat vorig jaar is afgesproken", besloot Lachaert.

N-VA en Vlaams Belang vragen tekst en uitleg van premier De Croo Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang wil dat premier De Croo vandaag nog in de plenaire van de Kamer tekst en uitleg komt geven. Vlaams Belang roept Mahdi op niet toe te geven aan de “chantagepolitiek” van de hongerstakers. Voor fractieleider Barbara Pas moet de politie ingrijpen en moeten de hongerstakers “gecolloqueerd en verzorgd worden”. “Na hun herstel moet er werk gemaakt worden van hun uitzetting”, aldus Pas. Het dreigement van de PS noemt Pas “ronduit immoreel gedrag. De Croo moet ons deze namiddag in de plenaire vergadering tekst en uitleg komen geven over de chantage en obstructie van de regeringspartijen PS, Ecolo en Groen.” Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover vindt het “in deze omstandigheden noodzakelijk dat de premier in de Kamer uitleg verschaft bij de publieke onenigheid in zijn regering”. Hij heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux gevraagd om hem maandagmiddag naar de Kamer te laten komen, tweet hij.

