Maestro-bankkaarten verdwijnen geleidelijk aan vanaf 1 juli: bij deze banken krijg je een nieuwe bankkaart

KIJK. Busje rijdt van pontonbrug in China: vijf toeristen komen om het leven

In het Chinese Enshi in Midden-China zijn op 16 mei vijf mensen verdronken na een ongeluk op een pontonbrug. De bestuurder van een toeristenbusje met daarin acht inzittenden verliest de controle over het voertuig. Het busje belandt in de Shiziguan-rivier en zinkt al snel naar beneden. Drie mensen kunnen ontsnappen uit het zinkende voertuig, de vijf anderen slagen daar niet in. Alle hulp voor hen komt te laat. De lokale politie onderzoekt nog steeds het incident.