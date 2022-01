Madam Bakster (28) verloor een maand geleden haar man en zakenpartner Kobe (30): “Het is kiezen: de zaak redden of rouwen”

Op de kast in de keuken staat zijn urne, er ligt een kleurrijk doek over en er staan twee knuffels bij, van toen Kobe kind was. De urne is er door Kobes papa neergezet, zegt Laura, want zelf vindt ze het moeilijk om te voelen hoeveel haar man weegt nu hij er fysiek niet meer is. Ze kijkt er eigenlijk niet veel naar, al voelt het vertrouwd hem dichtbij te hebben. Liever blikt ze naar de trouwfoto die op het schap ernaast staat: Kobe, in donkerblauw kostuum, houdt haar stevig vast terwijl ze lachend achterover leunt. “Knappe vent, hé”, zegt Laura. Het was toen eind september 2019. Op de Facebookpagina van hun bakkerij en koffiebar in Gent kondigden de ‘newly-weds’ hun huwelijk aan: “We hebben officieel de Madam in Madam Bakster waargemaakt.” Er was gratis taart voor iedereen.