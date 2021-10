Macron wil coronapas in Frankrijk verlengen tot 31 juli 2022

De Franse regering vreest een najaarsstijging van de besmettingen en wil die met de verlenging zoveel mogelijk beperken. Tot nu toe heeft 75,5% van de Franse bevolking, of zo’n 50,6 miljoen personen, een eerste coronaprik gekregen. 73,4% is volledig gevaccineerd.

“Mondmaskers blijven in Spanje verplicht in binnenruimtes tot lente 2022”

Persbureau AFP kon de tekst inzien. Na toetsing door de Franse Raad van State is het oorspronkelijke ontwerp licht gewijzigd. In de nieuwe versie moet de regering uiterlijk op 28 februari 2022 een verslag aan het parlement voorleggen, met daarin de voortgang van de genomen maatregelen. Ook moet duidelijk worden gerapporteerd waarom deze maatregelen nodig zijn.

Wie fraudeert met de passe sanitaire, riskeert volgens het wetsontwerp aanzienlijk zwaardere straffen: tot vijf jaar cel en boetes tot 75.000 euro. Critici bij zowel links en rechts stellen dat door het nieuwe wetsontwerp het debat over de kwestie in aanloop naar de presidentsverkiezingen geen doorgang vindt. Handig voor huidig president Emmanuel Macron, die in voorjaar 2022 voor een nieuwe ambtstermijn gaat. In de afgelopen weken demonstreerden tienduizenden Fransen in verschillende steden tegen het gebruik van de gezondheidspas.