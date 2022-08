Macron reist naar Algerije om bilaterale relaties te versterken

"Alleen ja betekent ja": Spaans wetvoor­stel rond seksuele toestem­ming wordt donderdag gestemd

De Spaanse “alleen ja betekent ja”-wet over seksuele toestemming wordt naar verwachting goedgekeurd donderdag in het parlement. De wet onderschrijft dat toestemming enkel telt als het effectief uitgesproken is en niet verondersteld kan worden als je geen antwoord krijgt. Het wetsvoorstel kwam er in de nasleep van de groepsverkrachting “wolf pack” in 2016.

