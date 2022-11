Macron over WK voetbal in Qatar: “We moeten sport niet politiek maken”

Op bezoek bij Vlamingen in Doha, Qatar: “Als het is om een avondje aan 'Qatarbas­hing' te doen, dan stap ik meteen weer op”

Over een week start het WK voetbal in Qatar, een land waar buitenlandse arbeiders genadeloos uitgebuit worden en waar vrouwen niks in de pap te brokken hebben. Dat is, kort door de bocht, het westerse beeld van het rijke, Arabische oliestaatje. Maar Vlamingen die in Doha wonen, vinden de dagdagelijkse realiteit veel genuanceerder. Hoe is het leven daar echt? Zijn alle 300.000 autochtone Qatarezen schatrijk? En heeft dat WK voetbal misschien ook een positief effect gehad in het land?

