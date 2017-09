Macron: "Groot-Brittannië kan terug toetreden tot hervormde Europese Unie" LB

Bron: Telegraph 0 REUTERS Macron deed tijdens zijn anderhalf uur durende toespraak aan de Sorbonne een aantal voorzetten voor Europese hervormingen. Van zodra de Europese Unie de hervormingen heeft doorgevoerd die hij voorstelt, kan Groot-Brittannië volgens Frans president Emmanuel Macron desgewenst opnieuw toetreden tot die EU met verschillende snelheden.

"In deze unie, die moet herbouwd worden op onwrikbare waarden en een efficiënte markt, kan Groot-Brittannië binnen enkele jaren en indien het dat wenst opnieuw een plaats verwerven binnen de Europese Unie. Dat is waarom je me vannamiddag niet over de brexit hebt horen praten", zei Macron tijdens zijn anderhalf uur durende toespraak aan prestigieuze Sorbonne-universiteit in Parijs.

Differentiatie

"Ik sluit niet uit dat Groot-Brittannië een plek kan vinden in deze hervormde, vereenvoudigde Europese Unie". Macron wil een 'Groep voor Europese herstichting' in het leven roepen: EU-lidstaten die bereid zijn sneller te evolueren dan andere lidstaten. Die "differentiatie" moet het voor landen als Groot-Brittannië makkelijker maken om tot de Unie toe te treden.

Macron onthulde een reeks voorstellen om het Europese blok politiek te versterken en wetgeving te stroomlijnen. "Het Europa dat we kennen is te zwak, te traag en te inefficiënt", zei Macron aan het begin van zijn toespraak. "Maar enkel Europa biedt ons de mogelijkheid op te treden in een wereld die met grote hedendaagse uitdagingen wordt geconfronteerd".

Eigen parlement voor eurozone

Macrons voorstellen omvatten onder meer een minister van Financiën, een eigen begroting en parlement voor de eurozone met 19 lidstaten, een overkoepelend parket tegen terrorisme, een gezamenlijke migratiepolitiek en een Europese troepenmacht die zou samenwerken met nationale legers. Hij pleit ook voor een kleinere Europese Commissie met maximaal 15 leden, waar de grote landen niet noodzakelijk in vertegenwoordigd zijn.