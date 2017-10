Machtsmisbruik van politie tegen migranten in Calais is "plausibel" volgens rapport 11u00

Bron: Belga 0 EPA Oktober 2016: vluchtelingen en migranten uit 'de jungle' gooien stenen naar de ordediensten, die reageren met traangas. Dat de politie zich heeft misdragen ten opzichte van migranten, die in het Noord-Franse Calais de kans op een oversteek van het Kanaal afwachten, is "plausibel". Dat staat in een gisteravond gepubliceerd rapport in opdracht van de Franse regering.

Vorig jaar hebben de autoriteiten nabij Calais de zogenaamde "jungle" laten ontruimen waar duizenden migranten vertoefden in afwachting van een oversteek naar Groot-Brittannië. Sindsdien probeert de politie te verhinderen dat er opnieuw dergelijke kampen ontstaan.

Pepperspray

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de ordediensten ervan daarbij buitensporig geweld te gebruiken, bijvoorbeeld door het gebruik van pepperspray.

Overmatig traangas ingezet

Op basis van gesproken en geschreven getuigenissen acht het rapport het "plausibel" dat de inzake geweld geldende regels en de politiedoctrine zijn geschonden. De inzet van pepperspray is wel "zeer onwaarschijnlijk". Wel is overmatig traangas ingezet om in het bijzonder de verdeling van eten aan de migranten en hun slaap te verstoren. Ook is eigendom van migranten vernield.

Het rapport wijst er anderzijds weer op dat de ordediensten "met een bijzonder moeilijke situatie" te maken krijgen. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ook geen bewijzen van de ergste aantijgingen gevonden.