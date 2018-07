Maatregelen tegen pseudovogelpest versoepeld 27 juli 2018

02u40 0

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) versoepelt de maatregelen die van kracht waren sinds er in pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert dieren besmet bleken met de ziekte van Newcastle of pseudovogelpest.





Het FAVV past de zones aan die op 4 juli werden afgebakend. Het beschermingsgebied van 3 kilometerm wordt volledig opgenomen in het al bestaande toezichtsgebied met een straal van 10 kilometer. In die aangepaste 10 kilometerm-zone worden de maatregelen voor hobbyhouders versoepeld. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen. Ook is het verzamelen van andere vogels dan pluimvee opnieuw toegestaan. Daardoor kunnen sportduiven in deze zone terug deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk. Dat is dus goed nieuws voor vinkeniers en duivenmelkers, die een tijdje geleden nog betreurden dat ze hun favoriete hobby in het topseizoen niet konden uitoefenen. Het verplaatsen en verzamelen van pluimvee blijft verboden. (CVHN)