Maatregelen in Nederland verlengd tot 30 maart

“Ze lokken te veel aandacht van jongens”: Waalse schooldi­rec­tri­ce krijgt wind van voren omdat ze korte bloesjes verbiedt

8 maart In Wallonië is de nodige commotie ontstaan omtrent de strenge kledingregels van een schooldirectrice. Als een van haar studentes voortaan komt opdagen met een te diep decolleté of een te kort bloesje riskeert ze van school gestuurd te worden. “Een slecht signaal, en dat uitgerekend op Internationale Vrouwendag”, oordeelt de Waalse minister van Onderwijs Caroline Désir (PS).