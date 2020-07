Maak van jouw tuin of terras de beste zomerplek van Vlaanderen: Laurence Machiels geeft tips

Met de HLN Zomer Challenges willen we de zomer van 2020 op de meest positieve manier aangaan: samen met jullie maken we van België het mooiste vakantieland ter wereld. Daarvoor hoef je zelfs je ‘kot’ niet uit te komen. Experte Laurence Machiels geeft je vijf weken lang tips en inspiratie om van je tuin of terras de beste zomerplek op aarde te maken