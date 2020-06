Maak kans op een uitverkochte Collector’s Edition van The Last of Us Part II Wij geven twee van deze felbegeerde edities weg Redactie

19 juni 2020

08u00 5

Vanaf vandaag, vrijdag 19 juni, is The Last of Us Part II beschikbaar voor PS4. Het eerste luik van de game werd in 2013 door velen uitgeroepen tot game van het jaar. Met Part II verschijnt vandaag het vervolg op dat bejubelde verhaal.



Dat speelt zich af in een dystopische wereld waar een mysterieuze schimmel mensen in een soort zombies verandert. De hoofdrol is weggelegd voor de jonge Ellie, en hoe zij in die wereld moet overleven. De prachtig vormgegeven game verweeft subliem spanning met ontspanning en actie, en het verhaal grijpt je genadeloos naar de keel.

Zoals je kan lezen in onze recensie, zal The Last of Us II zonder twijfel een gooi doen naar dé game van 2020. Heb jij ondertussen al een exemplaar weten te bemachtigen of ben je nog in afwachting om deze te bestellen? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Wij mogen bij HLN maar liefst twee van de uitverkochte Collector’s Editions weggeven.

Neem voor zondag 21 juni 2020, 23u59 deel aan onze wedstrijd en wie weet mogen we jou volgende week gelukkig maken met dit felbegeerde collector’s item!



