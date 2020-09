Exclusief voor abonnees

Luxevastgoed boomt in Knokke, wij doken in de immowereld aan de kust: “Zet uw auto maar in de lift, mevrouw”

Nadine Van Der Linden

05 september 2020

06u43

4

Er bougeert iets in Knokke. Nog nooit werd in de badstad zoveel luxevastgoed verkocht als afgelopen zomer. Eén miljoen is courant, vier miljoen is geen zeldzaamheid: 25 verkopen gingen óver die prijs. Wat krijg je voor dat bedrag? Wie koopt het? Wij doken in de immowereld aan 't zeetje. "Als een koppel komt kijken, is het altijd mevrouw die beslist." Een verhaal over geld en emoties. "Ook een blinkend huisje heeft zijn kruisje."