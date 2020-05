Luxemburg ontevreden over opslagplannen Belgisch kernafval Minister baart zich zorgen om zeven opslagplaatsen voor nucleair afval vlakbij de grens met Luxemburg JOBR

12 mei 2020

15u07

Bron: DPA, AFP, Belga 2 De Luxemburgse regering betreurt de “tegenstrijdigheden” en het “gebrek aan transparantie” van de plannen die de Belgische regering heeft voor het opslaan van kernafval. Zeven opslagplaatsen zouden zich niet ver van de grens met Luxemburg bevinden. “Dit is niet de aanpak waar we op hopen tussen buren”, zegt de Luxemburgse minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling Carole Dieschbourg.

Het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval, Niras, deed de plannen voor opslagplaatsen van nucleair afval in april uit de doeken. Daarin stelt Niras alvast voor om het afval in de grond te steken, maar de exacte locaties van de opslagplaatsen werden niet gecommuniceerd. Volgens Dieschbourg gaat het om zeven locaties tussen Namen, Dinant en Stavelot, niet ver van het Groothertogdom Luxemburg. “Het is voor onze deur”, aldus Dieschbourg.

Risico’s

Volgens de Luxemburgse minister zijn de plannen niet in overeenstemming met het Verdrag van Espoo, dat de rapportering van milieueffecten in grensoverschrijdend verband beschrijft. “De grensoverschrijdende risico’s zijn nog niet opgehelderd. Het zou dan ook niet verantwoordelijk en onaanvaardbaar zijn om over dergelijke projecten te beslissen, zonder te weten welke langetermijneffecten die zullen hebben op bijvoorbeeld het grondwater, en dus op de gezondheid van onze burgers”, vertelt de politicus.

De Luxemburgse regering wil deze week een campagne lanceren om zijn bevolking te informeren. Het land zal ook een “kritische opinie” voorleggen aan de Belgische regering, klinkt het verder.