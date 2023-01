Luxeconcern LVMH als eerste in Europa voorbij 400 miljard euro beurskapitalisatie

Corruptie­schan­daal Europees parlement: Italiaanse spilfiguur verschijnt voor kamer van inbeschul­di­ging­stel­ling

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement buigt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zich vandaag over de verdere voorlopige hechtenis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. De man wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek.

