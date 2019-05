Lukaku: “Meer mensen willen je zien falen dan slagen” Midas Van Wynendaele

08 mei 2019

16u59

Bron: AP 0

In een videointerview met OTRO heeft Romelu Lukaku het over zijn rolmodellen. De spits van Manchester United praat maar met drie mensen over voetbal: Didier Drogba, Nicolas Anelka en Thierry Henry. “Veel meer mensen willen je liever zijn falen dan slagen”, zegt de Rode Duivel. “Daarom praat ik alleen maar met hen. Die drie interesseert het echt.” Vooral Drogba lijkt een belangrijke rol te spelen. “Hij is één van mijn dichtste vrienden. We praten regelmatig. Als hij mij belt weet ik wel dat er een probleem is, dan is hij ergens niet gelukkig mee. Want als het goed nieuws is, belt hij mij niet.”