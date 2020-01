Ludo Van Campenhout hervallen in verslaving: waarom het zo moeilijk blijft alcohol definitief af te zweren

Antwerps N-VA-schepen Ludo Van Campenhout (52) is opnieuw hervallen in zijn drankverslaving. Afgelopen december maakte hij nog een laatste comeback na een nieuwe behandeling, maar aan zijn politieke carrière komt nu onmiddellijk een einde . In 2017 werd de politicus al eens acht weken opgenomen in de strijd tegen zijn alcoholverslaving, en in 2012 trok Van Campenhout drie weken naar Curaçao voor een ontwenningskuur. Geen eigenaardigheid: 7 op de 10 alcoholverslaafden die proberen te ontwennen, hervallen. Waarom is het zo moeilijk de drank definitief af te zweren?