Luchtverkeersleider Eurocontrol aangevallen door pro-Russische hackers: “We houden 100 uur durende marathon”

‘Urban explorer’ doet lugubere ontdekkin­gen in verlaten mortuarium en deelt de beelden op Tiktok

Urban explorer Ben James bezoekt een verlaten mortuarium in Canada. Het gebouw werd in 2001 gesloten en is sindsdien onaangeroerd gebleven. Op bovenstaande akelige beelden is te zien hoe James er opgedroogd bloed vindt. Naar eigen zeggen vindt hij er ook nog menselijke resten. In een zak stoot hij op honderden bloedstalen. Een grote kast is gevuld met overlijdensakten en autopsierapporten.