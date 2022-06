Luc Partoune, voormalig topman van luchthaven Luik, aangehouden

Lichaam van in Brazilië vermoorde Britse journalist geïdentifi­ceerd - politie zoekt derde verdachte

Het lichaam van de in Brazilië vermiste Britse journalist Dom Philips is geïdentificeerd, meldt de politie. Woensdag gaf een verdachte al toe Philips en zijn medereiziger, de Braziliaanse overheidsmedewerker Bruno Pereira, te hebben vermoord. De politie zoekt een derde persoon die volgens hen betrokken is bij de moord.

