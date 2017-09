Londense burgemeester: "Al zeven aanslagen verijdeld sinds maart" ib

00u45

Bron: Belga 1 AFP In het laatste half jaar zijn in Londen zeven terroristische aanslagen verijdeld. Dat heeft de burgemeester van de Britse hoofdstad, Sadiq Khan, vandaag gezegd in de marge van het jaarlijkse partijcongres van Labour.

"Tussen maart van dit jaar en nu zijn er vier aanslagen geweest, maar er werden er ook zeven verijdeld", zei Sadiq in een interview met The Guardian. Hij benadrukte dat de politie een uitgebreider budget moet krijgen in de strijd tegen terrorisme en dat de grote internetbedrijven meer moeten ondernemen om extremistische uitspraken online tegen te gaan.



Eerder deze maand had het hoofd van de Londense politie nog aangegeven dat in de laatste maanden zes aanslagen werden vermeden.





