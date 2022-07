Lof van Donald Trump voor Ivana verbaast rouwexperts niet: “Ook het overlijden van een ex maakt gevoelens los”

“Prachtig, mooi en geweldig.” Zo vatte Donald Trump de vrouw samen waarmee hij getrouwd was van 1977 tot 1992, en die donderdag levenloos in haar flat in New York werd teruggevonden. Hun echtscheiding verliep destijds bitter: Ivana beschuldigde haar ex-man van verkrachting, maar kwam daar later op terug, waarna het koppel evolueerde naar een amicale verstandhouding. Nu is Ivana overleden, 73 jaar oud, “wat voor een ex-partner een tweede moment van afscheid betekent”, weet rouwconsulente Sarah Van Waeyenberghe. “Eerst was er de scheiding, die een kruis maakte over de gezamenlijke toekomst. Nu is er een kruis over... wat nog restte.”