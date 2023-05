Loekasjenko reageert op geruchten over zijn gezondheid: “Ik ga nog niet dood”

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko (68) heeft voor het eerst gereageerd op de wilde geruchten over zijn gezondheid . De nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin was al bijna twee weken niet meer in het openbaar gezien. “Ik heb geen plannen om te sterven”, meldt hij dinsdag via Wit-Russische staatsmedia. Hij zegt dat hij een adenovirus had.

Alexander Loekasjenko vertelde aan het Wit-Russische persagentschap Belta dat hij een adenovirus had. “Als iemand denkt dat ik dood zou gaan, kalmeer dan. Doe rustig. Dat is niets meer dan achterklap op instant messengers en Telegram-kanalen. Ik had last van een adenovirus”, aldus de Wit-Russische president.

Adenovirussen bestaan in verschillende types. Het zijn infectieziektes die vaak gepaard gaan met een luchtweginfectie, oogontsteking of maag-darmontsteking met diarree.

Loekasjenko legde ook uit dat hij de laatste tijd een erg druk schema had en dat de president van de Republiek Wit-Rusland daardoor geen tijd had om een ​​behandeling te ondergaan. “Ik moest naar Moskou, naar Leningrad,... het kwam allemaal samen... Maar ik ga nog niet dood hoor, jongens!”

Militaire parade

De geruchtenmolen kwam op gang na de militaire parade van 9 mei op het Rode Plein in Moskou ter ere van de Dag van de Overwinning, een feestdag in Rusland. Loekasjenko was daar aanwezig, maar leek ongemakkelijk op zijn stoel te zitten in de tribune.

Even later liet hij zich de 300 meter naar het graf van de onbekende soldaat voeren met een karretje, terwijl de andere genodigden de afstand te voet aflegden. Hij gaf ook verstek voor een etentje met de aanwezige staatshoofden en keerde vervroegd terug naar Wit-Rusland.

Daar dook hij nog even op tijdens de viering van de Dag van de Overwinning in Minsk, maar hij speechte niet. Dat gebeurde nooit eerder. Sindsdien was Loekasjenko niet meer in het openbaar gezien. Wel verspreidde zijn persdienst vorige week nog een foto die zou genomen zijn bij een bezoek aan zijn luchtmacht.

