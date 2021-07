Lockdown in Melbourne verlengd

REPORTAGE. “De generosi­teit uit andere delen van het land is een waar lichtpunt in deze donkere tijden”

7:26 Meubels, kleren, flessenwater, blikvoeding, speelgoed...: in heel het land werd de afgelopen dagen massaal noodhulp ingezameld voor de slachtoffers van de zondvloed. Het voorbije weekend gingen al die spullen in vrachtwagens, bestelbusjes en volgestouwde koffers van personenwagens naar de getroffen regio’s. Niet altijd 100 procent gecoördineerd, maar daarom zeker niet minder welkom. “Het doet enorm veel deugd om te weten dat mensen van over de taalgrens, en zelfs van over de landsgrens, aan ons denken.”