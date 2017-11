LIVEBLOG PL: 'North London Derby' luidt begin van drukke namiddag in, welke Belgen blinken vandaag uit?

Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool en Arsenal komen vanmiddag allemaal in actie in de Premier League. Om 13u30 trappen de Gunners en de Spurs in het Emirates Stadium de drukke PL-dag af en nadien volgen de spektakelmatchen elkaar in sneltempo op. Kan City verder uitlopen? Hoe keren de toppers terug uit de interlandbreak of wat doe de Belgen? Op al die vragen krijgt u vanaf 13u30 een antwoord!