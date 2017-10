LIVEBLOG: voormalig Anderlecht-middenvelder scoort voor Servië, ook Spanje op voorsprong

20u56

Ex-Anderlechtman scoort voor Servië

Servië, leider in Groep D, is uitstekend gestart in Oostenrijk. Luka Milivojevic (ex-Anderlecht en tegenwoordig uitkomend voor Crystal Palace in de Premier League) opent in het Ernst Happel Stadion in Wenen de debatten tegen Oostenrijk.