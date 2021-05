LIVE. Zweden Europese koploper in aantal nieuwe besmettingen - Volwassen Fransen kunnen twee weken vroeger dan gepland eerste coronaprik krijgen

Nog altijd geen duidelijk­heid over toekomsti­ge leveringen Johnson & Johnson, vandaag wel 40.800 dosissen toegekomen

17:51 Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomstige leveringen van de coronavaccins van Johnson & Johnson aan ons land. Dat zegt de woordvoerder van Janssen Pharmaceutica, de Belgische dochter van de Amerikaanse farmareus. Vandaag werden er wel 40.800 nieuwe dosissen geleverd, maar over de resterende leveringen is er niets bekend.