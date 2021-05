LIVE. Zuid-Afrika versnelt vaccinatiecampagne

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag duikt voor het eerst sinds 8 maart weer onder de 2.500. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, net als het aantal overlijdens. Als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, kan de komende maanden het ‘zomerplan’ beginnen. In dat stappenplan staan de versoepelingen voor de komende maanden uitgewerkt. Experts vrezen dat veel maatregelen te snel worden gelost, maar ondertussen werd 1 op de 3 Belgen al gevaccineerd. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.