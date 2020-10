LIVE. Zorgverleners uitgeteld nog voor tweede piek - Nieuwe maatregelen worden in meer dan twintig talen vertaald - “Ook aanpassing van protocollen voor sport en cultuur nodig”

Handel op Eu­ronext-beur­zen ligt stil door ‘technische storing’

11:50 De handel op alle Euronext-beurzen ligt stil vanwege een technische storing. Het is onduidelijk waardoor het probleem wordt veroorzaakt. De beursuitbater werkt hard aan een oplossing. Euronext is de uitbater van onder meer de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs.