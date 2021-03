LIVE. Zorgkoepel pleit voor verplichte vaccinatie van zorgpersoneel - Pfizer-vaccin mogelijk minder effectief bij mensen met obesitas

Celebrities Charlie Sheen heeft spijt van ontslag in ‘Two and a Half Men’: “Het was allemaal mijn eigen schuld”

14:20 Met zo'n 1,7 miljoen euro per aflevering was Charlie Sheen tien jaar geleden de best betaalde acteur op tv. Maar zijn verslavingen en vreemde uitspraken zorgden ervoor dat de makers van ‘Two and a Half Men' hem uiteindelijk ontsloegen. Sheen heeft spijt van zijn gedrag, vertelt hij aan Yahoo Entertainment.