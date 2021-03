LIVE. Ziekenhuisopnames stijgen weer in ons land - Europese Commissie erkent fouten EU bij bestellen vaccins

Oergastro­noom Jacques Colemont sluit deuren van restaurant Figaro: “Eigenlijk was ik liever nog enkele jaren doorgegaan”

1:16 Eén van de peetvaders van de Belgische gastronomie houdt er plots mee op. Na 52 (!) onafgebroken jaren draait Jacques Colemont (75) het fornuis van zijn Hasseltse klassezaak Figaro onherroepelijk dicht. "Met pijn in het hart, want ik voel nog te veel energie in mijn lijf. Maar een ondernemer die hier wil komen wonen, deed een bod dat ik niet kon weigeren."