LIVE. Zelensky: Ontploffing dam “zal ons niet tegenhouden” - Expert wijst naar Russen: “Dit is vakwerk, dit doe je niet zomaar”

Jarenlange burenruzie over spelende kinderen loopt fataal af: moeder doodgescho­ten “toen ze iPad wilde terughalen”

Een jarenlange burenruzie over spelende kinderen is vorige vrijdag in Ocala (Florida) fataal afgelopen. Ajike Owens (35) werd neergeschoten in de deuropening toen ze naar verluidt een iPad wilde gaan terughalen. Ze stierf enkele uren later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.